За три месяца Украина превысила показатель 2016 года по запуску солнечных электростанций

Указанный показатель превышает весь объем мощностей установленных в течение всего 2016 года

В I квартале 2017 года введены в эксплуатацию 159,4 МВт мощностей объектов, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу, из которых почти 100 МВт - солнечные электростанции.

Как сообщают в пресс-службе Госэнергоэффективности, указанный показатель превышает весь объем мощностей, установленных в течение всего 2016 года (121 МВт), и составляет более половины, а именно - 61% от объема мощностей, введенных в течение 2017 года (257 МВт).

Также отмечается, что за первые три месяца 2018 года было установлено:

– почти 100 МВт солнечных электростанций;

– 47 МВт ветроэлектростанций;

– 6,2 МВт электростанций на биогазе;

– 5,1 МВт электростанций на биомассе;

– 1,5 МВт малых ГЭС.

В целом с начала 2015 года в секторе возобновляемой электроэнергетики введено 567 МВт новых мощностей, работающих по "зеленому" тарифу, в установление которых инвестировано свыше €550 млн.

Отметим,что в Украине стремительно растет количество солнечных электростанций. Так, в начале января 2018 года канадская TIU построила солнечную электростанцию установленной мощностью 10,5 МВт в Никополе Днепропетровской области за €10 млн. Она заработала уже в конце месяца.

В феврале украинская компания Солар Парк построила и ввела в эксплуатацию новую солнечную электростанцию в Запорожской области.

В марте также стало известно, что в Украине построят три солнечные электростанции за деньги ЕБРР.