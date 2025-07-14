Без налогов и сборов. Украина сделала Азербайджану интересное газовое предложение

В Баку состоялось 13-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Украиной и Азербайджаном. Ключевым результатом стало подписание дорожной карты в сфере энергетики .

Об этом в Facebook сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Во время заседания обсуждались возможности поставок азербайджанского газа в Украину и его транзита европейским потребителям.

Украина предложила использовать свои подземные хранилища газа, крупнейшие в Европе, для международного хранения на условиях таможенного склада без налогов и сборов.

Также стороны рассмотрели перспективы совместного участия в проектах по развитию возобновляемой энергетики.

Отдельно украинская сторона поблагодарила Азербайджан за предоставленную гуманитарную помощь для энергетического сектора. Общая сумма поддержки сейчас составляет $42 млн и направлена на подготовку к отопительному сезону 2024−2025 годов.

Ранее сообщалось, что поставки газа из Азербайджана в Европу в 2024 году превысили 12 млрд кубометров, власти страны заявили, что намерены увеличить этот объем до 14 млрд кубометров с 2026 года.

В апреле 2025 года сообщалось, что Азербайджан перехватывает российскую долю поставок газа в Европу.