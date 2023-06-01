Война войной, а прокачка по расписанию. Украина повысила тариф на транзит российской нефти 1 июня, 08:53 Украина транзитирует российскую нефть в направлении Венгрии и Словакии (Фото:Todd Korol / Reuters)

Тарифы на транзит нефти по территории Украины с 1 июня повышаются на 25%.

Новые тарифы по нефтепроводу Дружба в направлении Словакии и Венгрии по договору с АО Укртранснафта составляют 17 евро за тонну, ранее составляли 13,6 евро за тонну. Об этом сообщает Интерфакс.

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Прежние нормы действовали с 1 января 2023 года, когда были повышены на 18,3%.

Президент российской Транснефти Николай Токарев в конце 2022 года сообщал, что поставки нефти в данном направлении в 2023 году ожидаются на уровне 2022 года.

«Южная ветка Дружбы, которая транспортирует нефть через территорию Украины в Словакию, Чехию и Венгрию, она остается в прежних объемах, поскольку для них сделаны исключения, и они будут потреблять те объемы, которые потребляли — порядка 12 млн тонн», — уточнял он.

Ранее сообщалось, что Чехия полностью откажется от российской нефти к 2024 году.