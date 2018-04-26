Украина потеряла позиции среди мировых производителей стали

В марте 2018 года Украина опустилась с 12-го на 14-е место в рейтинге мировых производителей стали, пропустив вперед Тайвань и Мексику.

Об этом сообщили в ассоциации worldsteel, передает UAprom.

В целом за первый квартал этого года мировая выплавка стали увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% - до 426,6 млн. т.

При этом в марте стальное производство в мире возросло в годовом исчислении на 4%, до 148,3 млн. т, к февралю - на 12,5%.

Загрузка метмощностей увеличилась на 2,2% в сравнении с мартом 2017 года и достигла 74,5%. В сравнении с февралем 2018 года этот показатель вырос на 0,9%.

Отметим, что в 2017 году украинские горно-металлургические предприятия сократили производство стали на 6,4% в сравнении с 2016 годом - до 22,7 млн т. Таким образом Украина в прошлом году заняла 12-е место в рейтинге, опустившись на две отметки с 10-го места в 2016 году.

World Steel Association - одна из крупнейших отраслевых ассоциаций в мире. Мировые компании составляют около 85% мирового производства стали, в том числе более 160 производителей стали с 9/10 крупнейших сталелитейных компаний, национальных и региональных ассоциаций стали и сталелитейных исследовательских институтов.