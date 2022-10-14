В 2,5 раза больше, чем до войны. В сентябре Украина поставила рекорд по экспорту молочных продуктов 14 октября, 16:38 Эксклюзив НВ Украина продолжает наращивать экспорт молочных продуктов (Фото:yelenayemchuk / depositphotos)

Украинские компании заработали рекордную сумму благодаря поставкам за границу сухого молока, сливочного масла и сыра.

В сентябре выручка от экспорта молочных продуктов составила $35,9 млн, что на 9,2% больше, чем в августе и почти в 2,5 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом НВ Бизнес сообщает Ассоциация производителей молока.

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По данным ассоциации, это рекордные значения для отрасли. Основной экспортной категорией остается сухое молоко — его объем продаж за пределы страны составил 4,9 тыс. т на сумму $15,8 млн.

Экспорт масла за первый осенний месяц составил почти 2 тыс. т на $11,3 млн, молока и цельносливочных сливок — 2,65 тыс. т на $1,37 млн, экспорт сыворотки — 1,96 тыс. т.

В сентябре по сравнению с августом оживились сыровары и нарастили экспорт на 8,9% в натуральном объеме до 1,1 тыс. т и на 3,7% в денежном до $5,08 млн. При этом импорт сыра по сравнению с последним месяцем лета сократился 21% в натуральном выражении, до 2,5 тыс. т и на 23,4% в денежном — до $13 млн.

Меньше всего в структуре «молочного» экспорта пришлось кисломолочную продукцию — 0,327 тыс. т.

При этом импорт молочной продукции снизился по сравнению с августом на 19% до $16,3 млн, что в ассоциации объясняют девальвацией гривны.

Ранее сообщалось, что Украина существенно увеличила экспорт аграрной продукции с начала войны.