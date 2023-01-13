Grain from Ukraine. Украина поставит в Нигерию 25 тысяч тонн зерна 13 января, 12:18 К инициативе Grain from Ukraine присоединилось более 30 стран и международных организаци (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Украина в ближайшие месяцы поставит в Нигерию 25 тыс. тонн зерновых в рамках гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.

Поставки будут произведены даже несмотря на полномасштабное российское вторжение, сообщает Министерство агрополитики и продовольствия.

Соответствующее соглашение подписали министр агрополитики Николай Сольский, министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерия Джеффри Оньеамам и министром сельского хозяйства и развития села Нигерии Мохаммад Махмуд Абубакар в ходе визита делегации Минагрополитики в Африку.

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Grain from Ukraine -продовольственная инициатива президента Украины Владимира Зеленского, направленная на обеспечение продовольствием находящихся на грани голода стран, а также украинских аграриев и в целом экономики Украины.

Ранее, 27 декабря, Минагрополитики сообщило о тендере на закупку 59 тыс. тонн пшеницы качеством не ниже 3-го класса, которая будет поставлена в страны Африки и Азии в рамках Grain from Ukraine. Также Кабинет министров постановил увеличить гуманитарную помощь странам Африки и Азии на дополнительные 21 тыс. тонн зерна кукурузы или пшеницы, благодаря чему Судан, Йемен, Кения и Нигерия получат от Украины до 210 тыс. тон зерна.

По состоянию на конец ноября 2022 года к Grain from Ukraine присоединилось более 30 стран и международных организаций, суммарно собравших более $180 млн на закупку украинского продовольствия.

О предоставлении финпомощи сообщили Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия Греция, Эстония, ЕС, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Япония, а также НАТО и ООН.