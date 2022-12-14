Энергоблоки, высоковольтное оборудование. Украина получит 415 млн евро на восстановление после российских атак — Минэнерго 14 декабря, 16:23 Министр энергетики Украины Герман Галущенко (Фото:Пресс-служба Офиса президента Украины)

Украина получит 415 млн евро на поддержку и восстановление энергетического сектора.

Об этом по итогам состоявшегося в Париже 13 декабря Форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщили в министерстве.

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«Я благодарен странам и компаниям, которые с самого начала войны помогают Украине. Из-за постоянных российских атак наши потребности растут еженедельно. В приоритете — высоковольтное оборудование, но есть потребность и в другой технике и запчастях для проведения ремонта сетей. Поддержка на сумму 415 млн евро, о которой было объявлено на конференции в Париже, в значительной степени поможет возобновлению украинского энергосектора», — сказал Галущенко.

По словам министра, также существует потребность в газотурбинных и газопоршневых энергоблоках, которые помогут обеспечить стабильную работу энергосистемы.

Он подчеркнул, что в результате российских атак пострадало около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

Галущенко добавил, что солидарность важна не только для восстановления энергетического сектора Украины, но и для обеспечения ядерной безопасности, все семь принципов которой были полностью отвергнуты Россией. Захватив Запорожскую АЭС, обстреливая ее территорию, РФ более 9 месяцев удерживает мир на пороге ядерной катастрофы.

«Мы совместно должны дать достойный отпор агрессору, предпринять конкретные шаги, которые помогут остановить ядерный терроризм. Речь идет о внедрении ядерных санкций против России, замещении российского ядерного топлива, отказе от российских ядерных технологий и совместных проектов с Росатомом. Только солидарность и решительность в противостоянии государству-террористу поможет одержать победу в этой войне», — подытожил Галущенко.