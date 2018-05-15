Украина получила шанс возобновить экспорт яиц в Израиль

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Израиль сделал шаг к возобновлению импорта яиц из Украины

Израиль сделал шаг к возобновлению импорта яиц из Украины

Экспорт столовых яиц из Украины в Израиль может возобновиться. Израильские эксперты по оценке системы госконтроля за производством этого продукта завершили свою проверочную миссию в Украине.

Об этом сообщает Госпотребслужба.

Миссия работала в нашем государстве на прошлой неделе.

"В рамках визита израильские эксперты встретились со специалистами Госпродпотребслужбы... также состоялось ознакомление с работой предприятий, которые заинтересованы в экспорте яйца столового на израильский рынок", - говорится в сообщении ведомства.

По результатам работы израильские эксперты подготовят официальный отчет с комментариями и предложениями о возможностях экспорта столового яйца украинского производства в Израиль.

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