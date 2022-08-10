Подготовка к зиме. Украина получила первую партию угля из Австралии транзитом через Европу 10 августа, 13:08 Австралийский уголь на одной из ТЭС Центрэнерго (Фото:Министерство энергетики Украины)

Первая партия угля, которую Австралия предоставила в качестве гуманитарной помощи, прибыла в Украину.

Одна из тепловых электростанций государственного ПАО Центрэнерго получила первую партию австралийского угля марки Г (газовое). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики. Первая партия состоит из 39 вагонов. Всего в Украину должно быть доставлено 79 тыс. тонн угля, предоставленного в рамках гуманитарной помощи австралийским правительством.

Видео дня

«Мы благодарим правительство Австралии за поддержку и вклад в надежное энергоснабжение Украины этого отопительного сезона, который будет самым тяжелым в последние десятилетия», — прокомментировал это событие министр энергетики Герман Галущенко.

Также министр отметил, что помощь в логистике угля оказали польские партнеры, так как украинские порты заблокированы из-за российской агрессии.

По данным министерства, подготовка к осенне-зимнему периоду проходит по плану, накопление угля происходит в соответствии с утвержденным графиком.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.