Газовый прорыв. Летом Украина получит доступ к терминалам СПГ в Польше и странах Балтии — карта 2 мая, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Украина сможет получать газ из СПГ-терминалов в Балтийском море (Фото:Gary Cameron / Reuters)

Введение в действие интерконнектора GIPL между Польшей и Литвой позволит Украине получить доступ к терминалам сжиженного газа в Польше и странах Балтии.

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Об этом в Facebook сообщил гендиректор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

«Сегодня заработал интерконнектор между Польшей и Литвой GIPL, который присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку. Это значительный прорыв в вопросе энергетической безопасности всего региона. Газпрому будет труднее шантажировать эти страны газом», — написал он.

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По словам Макогона, после окончания строительства интерконнектора Польша-Словакия летом 2022 года доступ к СПГ-терминалам в Польше и балтийских странах получит и Украина.

Инфографика: Сергій Макогон / Facebook

Как сообщалось, магистральный газопровод между Польшей и Литвой строили с 2020 года. Работы были завершены 1 мая.

Ранее сообщалось, что строительство нового СПГ-терминала начала Греция. Газ из него может поступать в Украину.

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