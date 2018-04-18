Украина полностью исчерпала шесть квот на поставки агропродукции в ЕС

Украина использовала полугодовую квоту на экспорт сливочного масла и на 95% на муку

Украина исчерпала квоты на беспошлинные поставки в страны Европейского Союза меда, солода и пшеничной клейковины, обработанных томатов, виноградного и яблочных соков, а также пшеницы и кукурузы.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Кроме того, Украина использовала вторую квартальную квоту на экспорт мяса птицы и полугодовую - на сливочное масло. На 95% исчерпаны объемы беспошлинных поставок на крупы и муку.

"В этом году произошло оживление темпов закрытия квот, ведь по состоянию на аналогичную дату 2017 года объемы пшеницы еще не были исчерпаны, а квота на солод и пшеничную клейковину вообще за прошлый год осталась не использованной", - заявила аналитик внешней торговли агропродовольственной продукцией УКАБ Дарья Гриценко.

Отметим, что основные и дополнительные квоты на экспорт пшеницы и кукурузы Украина полностью исчерпала уже с 1 по 5 января, а квоты на поставку меда были также полностью исчерпаны уже к 11 января.

За первые два месяца 2018 Украина увеличила экспорт аграрной продукции в Евросоюз на 28,1% - до чуть более $1 млрд.

Напомним, что в июле 2017 года ЕС согласовал новые торговые квоты для Украины, сократив беспошлинный экспорт томатов, пшеницы, кукурузы и меда.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 6,5 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.