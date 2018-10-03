Украина подписала новый газовый контракт с Польшей

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PGNiG подписала контракт с украинской ERU
Фото: utg.ua

PGNiG подписала контракт с украинской ERU

Польская энергетическая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с Energy Resources of Ukraine на поставку газа оператору газотранспортной системы Укртрансгазу.

Об этом сообщили в пресс-службе польской компании.

Договор между компаниями предусматривает поставку более 200 млн куб. м газа с октября 2018 года по 1 мая 2019 года.

Сырье будет использоваться для собственных нужд Укртрансгаза. Лучшее ценовое предложение определило выбор подрядчика.

Как сообщил вице-президент PGNiG SA по коммерческим вопросам Мачей Воняк, компания предлагает клиентам газ из различных источников и направлений, включая СПГ из Катара, США или Норвегии, газ с европейских рынков и газ, добываемый PGNiG в Польше.

Отметим, что с августа 2016 года до конца июня 2018 года PGNiG SA экспортировала в Украину более 1,3 млрд. куб природного газа.

PGNiG – крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимается разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.

Компания активно поставляет природный газ в Украину, продавая его на границе с 2016 года. В 2017 году PGNiG поставила на украинский рынок рекордные 700 млн куб.м, что вдвое превышает объемы, поставленные в 2016 году.

Группа ERU принадлежит Андрею Фаворову, Дейлу Пери и Ярославу Мудрому. Специализируется на реализации энергетических проектов. 

Укртрансгаз на 100% принадлежит Нафтогазу Украины. Компания эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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