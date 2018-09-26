Украина поднялась в рейтинге мировых производителей стали при сокращении производства

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Всего за август 64 страны произвели 151,7 млн тонн стали

Всего за август 64 страны произвели 151,7 млн тонн стали

В августе 2018 года украинские металлургические предприятия снизили производство на 3,7% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - до 1,78 млн тонн с 1,85 млн тонн. При этом Украина поднялась с 13 на 12-е место среди производителей стали в мире.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциации производителей стали (WorldSteel Association).

По итогам 8 месяцев этого года Украина увеличила выплавку стали на 2% - до почти 14 млн тонн против 13,7 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Всего за август 64 страны произвели 151,7 млн тонн стали, что на 2,6% больше, чем в августе прошлого года.

Первое место в рейтинге занимает Китай с 80,3 млн тонн стали, что на 2,7% больше, чем в августе-17.

Второе место досталось Индии с 8,83 млн тонн, третье - Японии с 8,8 млн тонн.

В десятку также вошли  США (7,5 млн тонн, рост на 5,1%), РФ (6,2 млн тонн, падение на 0,1%), Южная Корея (6,1 млн тонн, на уровне прошлого года), Германия (3,9 млн тонн, рост на 7,5%), Бразилия (3 млн тонн, рост на 2,2%), Турция (3 млн тонн, падение на 5,7%) и Тайвань (КНР, 2 млн тонн, рост на 8,2%).

Напомним, что в 2017 году украинские горно-металлургические предприятия сократили производство стали на 6,4% в сравнении с 2016 годом - до 22,7 млн тонн. Украина заняла 12-е место в рейтинге WorldSteel, опустившись с 10-го места в 2016 году.

World Steel Association - одна из крупнейших отраслевых ассоциаций в мире. Мировые компании составляют около 85% производства стали, в том числе более 160 производителей стали с 9/10 крупнейших сталелитейных компаний, национальных и региональных ассоциаций стали и сталелитейных исследовательских институтов.

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