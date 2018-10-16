Украина побила трехлетний рекорд по экспорту арбузов

Впервые за последние три сезона экспорт украинских арбузов показал положительную динамику.

Об этом сообщила пресс-служба крупного западноукраинского оптового рынка Шувар.

По данным Госстата, с июля по сентябрь Украина экспортировала более 19 тыс. т арбузов. Это на 4% больше, чем за весь прошлый сезон.

При этом, по данным Инфо-Шувар, экспорт украинских арбузов завершается в октябре, то есть, общий результат текущего сезона будет еще лучшим в отношении к последним годам.

Как отмечает эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы Татьяна Гетьман, в этом сезоне крупнейший за последние 3 сезона объем экспорта арбуза был в августе, хотя, этот месяц был достаточно сложным для производителей арбуза.

"Тогда в Украине начались дожди, которые мешали собирать урожай, уменьшение предложения привело к росту цены. Но экспорту это не помешало", – объясняет эксперт.

Аналитики указывают, что самые низкие цены на арбуз в этом сезоне были зафиксированы в первой половине июля, тогда производители Юга предлагали арбуз по 1,2-1,8 грн/кг (€0,04-0,06/кг), а на оптовых рынках западных областей цены упали до 2,8-3,2 грн/кг (€0,09-0,1/кг). В августе цены на украинский арбуз уже были в 2 раза выше.

Напомним, что в августе 2018 года Украина экспортировала более 10 тыс. т арбузов, тогда как в июле было продано лишь 6,5 тыс. т.