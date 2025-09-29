Украина планирует национализировать горнодобывающий актив российского миллиардера

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкции в виде взыскания в доход государства 52,7595% акций Кировоградского рудоуправления, принадлежащих российскому бизнесмену Сергею Кабаргину.

Об этом сообщило министерство.

«Кабаргин — российский бизнесмен, совладелец российского холдинга Титан-2», — сообщило министерство, — «Холдинг Титан-2 осуществляет строительство объектов атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности и является стратегическим партнером российской государственной корпорации по атомной энергии Росатом».

Холдинг Титан-2 является генеральным подрядчиком в строительстве новых энергоблоков Ленинградской атомной электростанции — 2, Курской атомной электростанции -2.

Кировоградское рудоуправление было создано в 1935 году для обеспечения огнеупорным сырьем предприятия металлургической промышленности. Предприятие имеет разрешение на пользование недрами и специализируется на добыче вторичных каолинов. Его сырьевой базой является Обозновское месторождение вторичных каолинов.

«Каолин — это природный белый глинистый минерал. Каолин входит в перечень полезных ископаемых общегосударственного значения и имеет широкий спектр использования», — говорится в сообщении.

Каолин используется для изготовления высококачественных огнеупорных изделий, при производстве керамических материалов, таких как фарфор, фаянс, керамическая плитка, сантехника, используется в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, также при производстве косметических средств, резиновых изделий, цемента и при очистке воды.

Как сообщалось, Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало конкурс через систему Prozorro по отбору управляющего корпоративными правами и имуществом Кировоградского рудоуправления и его дочернего предприятия Минерал, специализирующихся на добыче вторичных каолинов.

В июле АРМА зафиксировало незаконное использование арестованного имущества Кировоградского рудоуправления.

Кировоградское рудоуправление владеет спецразрешением на добычу вторичного каолина, суглинков, песка, дренажных и подземных вод на Обозновском месторождении в Кировоградской области. Запасы каолина составляют 4,3 млн тонн, песка — 17,6 млн тонн.

В июне 2023 года СБУ сообщила о подозрении российскому миллиардеру Сергею Кабаргину, который вывозил из Украины в РФ стратегическое сырье для Росатома.

По указанию Кабаргина горные породы с подконтрольного ему украинского предприятия АО Кировоградское рудоуправление поставлялись якобы третьим компаниям, а на самом деле они попадали в бизнес-структуры Росатома и Лукойла.

В сентябре 2022 года по материалам украинской спецслужбы был наложен арест на корпоративные права и имущество российских акционеров в структуре собственности АО Кировоградское рудоуправление на 500 млн грн.