Девятый пакет санкций. Украина рассчитывает на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС для россиян 28 ноября, 17:20 Премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с министрами иностранных дел Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции (Фото:t.me/Denys_Smyhal)

Украина рассчитывает на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС граждан государства-террориста в 9-м санкционном пакете.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль по результатам встречи с министрами иностранных дел семи стран: Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции.



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Отмечается, что основными темами встречи были оружие, финансы и санкции против агрессора. Значительное внимание также было уделено энергетической сфере и обстрелам Россией критической инфраструктуры Украины.

«Поблагодарил североевропейские и балтийские страны за их помощь с энергетическим оборудованием. Эта поддержка помогает украинцам оставаться несокрушимыми и продолжать борьбу против варварской российской агрессии», — рассказал Шмигаль.

В марте Евросоюз объявил об отключении от SWIFT ряда российских банков. В список попали: ВТБ, Россия, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЕБ.РФ. В июне еще три крупных российских банка отключили после санкций Евросоюза — Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.