Украина ответила на планы ирландской компании построить газовый терминал в оккупированном Крыму

Посольство Украины в Ирландии предупредило компанию Petrel Resources о недопустимости обустройства LNG-терминала в оккупированном Крыму.

Соответствующий комментарий к статье The Irish Times от 23 июня о планах Petrel Resources обнародован на сайте посольства, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Объединенные [международные – ред.] усилия могут быть серьезно подорваны, если некоторые субъекты попытаются обойти санкции и воспользоваться ситуацией в свою пользу за счет других. Посольство Украины в Ирландии верит, что ирландские граждане и предприятия будут воздерживаться от незаконного посещения Крыма, а также от любых действий на полуострове в нарушение согласованных усилий международного сообщества", - говорится в сообщении.

Ранее The Irish Times сообщила о переговорах Petrel Resources с российским монополистом Газпромом об обустройстве LNG-терминала в оккупированном Крыму. По данным издания, директор Petrel Resources Дэвид Хорган (David Horgan), выступая на форуме в оккупированной Ялте в апреле, высказал мнение, что при размещении терминала в Керченском проливе, на него не будут распространяться санкции ЕС.

Petrel Resources – ирландская добывающая компания, ее акции торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Напомним, что Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. 16 марта 2014 года оккупационными властями был проведен так называемый "референдум о независимости АР Крым". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96% принявших в нем участие высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Против РФ были применены экономические санкции.