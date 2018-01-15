Украина отменила санкции против крупного поставщика антрацита из РФ

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины сняло санкции с российского поставщика угля компании Южтранс, которая до их введения являлась одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину.

Соответствующее решение закреплено приказом МЭРТ №1905 от 29 декабря 2017 года, передает Интерфакс-Украина.

Санкции против Южтранса вступили в силу с 9 декабря 2017 года - как раз в период острого дефицита антрацита на украинских ТЭС и ТЭЦ.

Таким образом, Минэкономики решило отменить санкции всего через 20 дней их действия.

Инициатором санкций выступала Служба безопасности Украины (СБУ). Ведомство в 2015 году подозревало компанию в участии в незаконной схеме вывозу угля с территорий Донецкой и Луганской областей. По данным службы, часть прибыли направлялась на финансирование террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

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Компания Южтранс входит в Южную угольную компанию, которая владеет добывающими активами в Ростовской области (шахтоуправление Садкинское).

Южтранс является одним крупнейших поставщиков угля сорта АШ из России. Этот уголь сжигается на тепловых электростанциях (ТЭС), в частности, энергогенерирующей компании Донбассэнерго.

Также компания поставляет антрацит для потребностей металлургических и других промышленных предприятий в Украине (уголь АМ, АО и другой).

Как сообщалось, Украина вошла в отопительный сезон 2017-2018 с самыми низкими запасами угля. При этом в стране наблюдается дефицит как антрацитовой, так и газовой (который добывается в Украине) групп угля. ДТЭК и государственная Центрэнерго вынуждены импортировать топливо из ЮАР и США.