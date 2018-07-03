Украина открыла новый рынок для экспорта отходов от производства подсолнечного масла

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Генеральная администрация по таможенным вопросам Китайской народной республики (GACC) разрешила импорт отходов производства подсолнечного масла из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты прав потребителей.

Так, в перечень производителей шрота подсолнечного, имеющих право экспорта в КНР попали всего 24 мощности.
Ранее китайская сторона отметила интерес в украинском подсолнечном шроте на рынке КНР.

 

 

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