Украина открыла новый рынок для экспорта отходов от производства подсолнечного масла

Генеральная администрация по таможенным вопросам Китайской народной республики (GACC) разрешила импорт отходов производства подсолнечного масла из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты прав потребителей.

Так, в перечень производителей шрота подсолнечного, имеющих право экспорта в КНР попали всего 24 мощности.

Ранее китайская сторона отметила интерес в украинском подсолнечном шроте на рынке КНР.