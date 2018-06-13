Украина открыла новый рынок для экспорта курятины

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Украинская курятина выходит на рынок Китая
Фото: pixabay/JamesDeMers

Украинская курятина выходит на рынок Китая

Госпродпотребслужба Украины подписала Меморандум о взаимопонимании с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики (КНР) о сотрудничестве и содействии взаимной торговле мясом птицы между Украиной и Китаем.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предполагается, что для Украины откроются новые возможности диверсификации рынка сбыта украинского мяса птицы, а также повысится конкурентоспособности украинских пищевых продуктов на мировых рынках, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее украинской курятине открыли новый рынок в Азии. 

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