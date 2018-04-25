Украина опередила США и стала лидером по экспорту яиц в ЕС

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В январе текущего года страны ЕС закупили в Украине 874 тонны яиц и яичных продуктов
Фото: pixabay/Couleur

В январе текущего года страны ЕС закупили в Украине 874 тонны яиц и яичных продуктов

Украина в начале года была крупнейшим экспортером яиц в ЕС с долей в 38%. Кроме того, украинские поставки превысили даже импорт из Соединенных Штатов Америки, пишет Польское Радио.

Так, согласно данным Европейской Комиссии, только в январе текущего года страны ЕС закупили в Украине 874 тонны яиц и яичных продуктов, что в несколько раз больше, чем в январе прошлого года.

Напомним, что в феврале украинская фирма по производству яиц и яичных продуктов Авис получила разрешение на экспорт товаров в страны ЕС.

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