Украина обошла Россию в рейтинге восприятия коррупции

Украина поднялась на одну позицию выше в Индексе восприятия коррупции. Однако динамика роста государства уменьшилась в два раза.

Об этом говорится в докладе международной антикоррупционной сети Transparency International, передает Радио Свобода.

В то же время в рейтинге Украина впервые с 2010 года опередила Россию (29 баллов), которая не улучшила свои позиции за прошлый год.

При этом, результаты соседних стран выше, чем в Украине: Польша – 60, Венгрия – 50, Румыния – 48, Венгрия – 45, Беларусь – 44, Молдова – 31.

Отметим, что Украина получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 130 место (из 180 стран). "Это на 1 балл больше и на 1 позицию выше, чем в прошлом году (29 баллов, 131 место из 176 стран). Но в динамике результаты прошлого года ниже (1 балл против 2) чем в 2016 году”, – отмечают в организации.

Авторы отметили снижение уровня коррупции в полиции и уменьшения количества случаев, когда бизнес вынужден давать взятки.

Также в организации вспомнили о “постоянных законодательных инициативах парламента, которые угрожают вновь антикоррупционной инфраструктуре”.