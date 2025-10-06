Совместно с Airbus и Aérogestion. Украина обновляет проект создания национального авиаперевозчика

Украина совместно с французскими партнерами из Airbus и Aérogestion обсудили обновление проекта национального авиаперевозчика UNA (Ukrainian National Airlines).

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Согласно его сообщению, будут подготовлены обновленные материалы, в частности бизнес-расчеты и сценарии к программам подготовки технических специалистов (с подготовкой инструкторов), а также решения для цифровых операций.

По словам Телюпы, отдельно обсуждалось участие Airbus в обучении кадров и локализация сервисного обслуживания самолетов в Украине в рамках действующего сотрудничества.

«Следующим этапом станут правительственные переговоры с Францией в ноябре, где должны согласовать дальнейшие шаги по авиационному партнерству», — добавил замминистра.

Ранее сообщалось, с идеей национальной авиакомпании UNA выступил президент Украины Владимир Зеленский. В июне того же года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Мининфраструктуры работает над концепцией создания национальной авиакомпании.

В декабре 2021 года АО Украинские национальные авиалинии зарегистрировало в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку дебютный выпуск акций на 500 млн грн после того, как Верховная Рада приняла соответствующие правки в госбюджет-2021.

Кабинет Министров в конце декабря 2021 года утвердил порядок формирования уставного капитала UNA, позволив, в частности, направить уставный капитал на приобретение гражданской авиакомпании (или доли в ней).

В Мининфраструктуры сообщали в комментарии, что французская консалтинговая компания Aerogestion завершает работу над бизнес-планом украинской национальной авиакомпании.

18 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 6298 о выделении из государственного бюджета на 2021 год 0,5 млрд грн на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика.