Украина обеспечила почти половину поставок российского газа в Европу

Газотранспортная система Украины (ГТС) по итогам 2017 года обеспечила 44% поставок российского газа в страны ЕС, что на 1% больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные квартального отчета Еврокомиссии по европейским газовым рынкам.

Согласно отчету, поставки через Северный поток составили 30% против 28% в 2016 году, поставки через Беларусь - 24% против 26% годом ранее.

В целом в прошлом году поставки газа из России в ЕС по газопроводам выросли на 12%, а общая доля в импорте из-за пределов Евросоюза увеличилась с 42% до 43%.

При этом, в четвертом квартале прошлого года поставки российского газа через ГТС Украины снизились на 7% в сравнении с третьим кварталом - с 46% до 39%. Также отмечается, что выросли поставки через Северный поток: с 27% до 34%.

Как сообщалось, в январе 2018 года Украина сократила транзит природного газа через свою ГТС на 32,1% - на 2,8 млрд куб. м в сравнении с аналогичным месяцем 2017 - до 6 млрд куб. м.

По итогам 2017 транзит газа из РФ через Украину побил семилетний рекорд - 93 млрд куб. м. Транзит газа из РФ осуществляет государственный монополист Газпром.