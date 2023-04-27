Всё для безопасности. Украина объединяет оборонные разработки в кластер BRAVE1 — 5 самых интересных проектов 27 апреля, 11:53 Сюжет NV Премиум BRAVE1 — это единое окно сотрудничества defense tech компаний, государства и военных (Фото:BRAVE1)

Минцифра, Минобороны, Генштаб, СНБО, Минстратегпром и Минэкономики учредили единую координационную платформу в области defense tech в Украине BRAVE1. NV Бизнес записал все самое интересное из презентации проекта.



Для чего нужен BRAVE1?



Целью создания BRAVE1 является поставка на вооружение и передача для фронта передовых украинских технологических решений, поддержка украинских разработчиков инновационных оборонных технологий и развитие сферы для превращения Украины в мирового лидера defense tech.

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BRAVE1 должен стать единым окном сотрудничества defense tech компаний, государства и военных, инвесторов, волонтерских фондов, медиа и всех, кто помогает приближать победу через технологии. Фокус деятельности кластера будет сосредоточен на пяти направлениях.

Invest — предоставлять гранты разработчикам, определенным приоритетными для нужд сил безопасности и обороны;

Invent — помогать силам безопасности и обороны находить эффективные технологические решения в среде украинских разработчиков;

Platform — создать платформу, объединяющую всех стейкхолдеров отрасли;

Showcase — обеспечить взаимодействие с силами обороны посредством демонстрации им разработок и получения обратной связи об их использовании;

Boost — оказать всестороннюю поддержку проектам, определенным приоритетными для сил безопасности и обороны.

Цель кластера — объединить украинские стартапы в области defense tech. Какие именно? Первые кандидаты на участие были представлены на презентации платформы. NV Бизнес выбрал из более чем десятка представленных проектов 5 самых интересных разработок и пообщался с их учредителями.