Украина не готова к рынку земли, – собственник украинского сахарного гиганта

По словам Иванчика, сейчас существует теневой рынок земли, когда люди покупают друг у друга корпоративные права на компании, которые пользуются землей

В Украине должен быть рынок сельскохозяйственной земли, но страна еще не готова к его полноценному запуску.

Об этом в интервью НВ рассказал Виктор Иванчик, владелец крупнейшего в Украине производителя сахара – агропромхолдинга Астарта.

“Очень много ошибок в земельном кадастре, масса несоответствий между тем, что на бумаге, и тем, что в реальности. Надо сделать детальную инвентаризацию земель, и в первую очередь разобраться с землями, которые сегодня принадлежат государству: как они используются, с каким результатом, какой денежный поток дают в госбюджет”, – заявил он.

По словам Иванчика, сейчас существует теневой рынок земли, когда люди покупают друг у друга корпоративные права на компании, которые пользуются землей.

“То есть они приобретают практически право аренды на 5–10 лет. Почему бы этот действующий сектор экономики уже сейчас не сделать публичным и прозрачным? Таким образом мы можем значительно повысить цену земли. Я за то, чтобы цена земли была справедливой”, – подчеркнул он.

Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен еще в 2001 году. С 2002 года он начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего парламент неоднократно его продолжал

В декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

В начале мая 2018 года глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен заявляла, что цены на сельскохозяйственную землю в Украине вырастут втрое после того, как снимут мораторий на ее продажу. Позже Всемирный банк оценил потери от моратория на продажу земли.

Европейский суд по правам человека признал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине нарушением прав человека.

Агропромхолдинг Астарта – крупнейший производитель сахара в Украине с долей производства около 25%, земельный банк которого составляет 245 тыс. га. Также компания занимается производством молока и переработкой сои.

Компания осуществляет деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

Крупнейшими акционерами Астарты являются бизнесмен Виктор Иванчик и международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited, акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.

Читайте интервью с Виктором Иванчиком в свежем номере журнала Новое Время – №25 от 12 июля 2018 года.