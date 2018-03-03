Украина нарастила импорт газа из Европы более чем в четыре раза

Это связано с отказом Газпрома выполнять свои обязательства

Украина с 3 марта увеличила импорт газа из стран Европы 4,3 раза - до 19,4 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют данные операторов газотранспортной системы (ГТС), передает liga.net.

Увеличение поставок связано с нарушением российского монополиста Газпром исполнять свои обязанности по транзиту газа через украинскую ГТС.

Заявка на поставку по словацкому маршруту выросла с 3 марта до 16,9 млн куб. м, тогда как 2 марта этот показатель составлял 1,9 млн куб. м.

Кроме того, дополнительный импорт газа польской компании PGNiG составляет 2,1 млн куб. м в сутки.

Поставки из Венгрии практически не изменились и составляют на 3 марта 0,5 млн куб. м в сутки, против 0,4 млн днем ранее.

Ранее Нафтогаз призвал украинцев уменьшить потребление газа в связи с нарушением Газпромом своих обязательств по транзиту газа через газотранспортную систему Украины.

Отметим, что Минэнергоугля ввело временное ограничение потребления газа в Украине из-за дисбаланса в 15-20 млн куб. м в сутки.

Кроме того, начиная с 2 марта рекомендовано приостановить занятия до 6 марта вузам, школам и детсадам с целью ограничения потребления газа.

Также Минэнерго обратилось к производственным предприятиям с тем, чтобы они уменьшили потребление газа.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что частично в проблеме в газообеспечении страны виноват Нафтогаз. По его словам, Нафтогаз должен был сделать запас газа на 10-14 дней.

В свою очередь, в Нафтогазе рассказали, что в подземных хранилищах более 10 млрд куб. м природного газ, а проблема для восполнения дефицита газа в газотранспортной системе вызвана лишь тем, что эти хранилища имеют ограниченную пропускную способность по выдаче газа в ГТС.

Кроме того, вчера стало известно, что компания Нафтогаз Украины подписала контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG о срочных поставках газа после того, как российский Газпром отказался от поставок в Украину.