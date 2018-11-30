Украина нарастила аграрный экспорт на $165 млн с начала года

За январь-октябрь 2018 внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса составил $19,2 млрд и увеличился на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агрополитики и продовольствия.
В частности, украинский аграрный и пищевой экспорт составляет $14,8 млрд, а $4,3 млрд - импорт.
Главными партнерами Украины остаются страны Азии, занимают первое место в региональной структуре экспорта, второе - Европейский Союз, третье - страны Африки.
Экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы вырос на 31,7% (или на $102,3 млн), семян - на 11,9% (на $89,5 млн) масла из рапса, рапсового или горчичного - на 98,3% (на $48,8 млн) яиц - на 68,7% (на $39,7 млн) масла соевого - на 23% (на $24,9 млн).
Импорт за соответствующий период увеличился на 20,8%. Больше всего Украина покупает рыбу, ракообразные, плоды, орехи, табак, какао бобы, шоколад, масло, кофе, чай и пряности.
Напомним, что в 2017 году внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукции составил $22,6 млрд, из которых экспорт увеличился на 16,3% в сравнении с 2016 годом - более $17,9 млрд.
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