Вовлечен в производство шахедов. Украина национализировала активы белорусского машиностроительного гиганта

Высший антикоррупционный суд полностью удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции Украины о применении к белорусскому государственному предприятию ОАО Гомсельмаш санкции в виде взыскания в доход государства активов подсанкционного лица.

Об этом сообщил Минюст.

В доход государства взысканы корпоративные права Гомсельмаша в ООО Торговый дом Гомсельмаш-Украина, ООО Торговый дом МТЗ-Беларус-Украина и ООО ПРОМИНЬ-ЮГ и имущественные права на торговые марки.

Реклама

«Гомсельмаш является управляющей компанией холдинга ГОМСЕЛЬМАШ», — сообщило министерство, — «Дочерние компании холдинга „ГОМСЕЛЬМАШ“ привлечены к производству комплектующих для боеприпасов и дронов-камикадзе под названием „Герань-2“ типа „Шахед“, которые Беларусь производит по заказу предприятий военно-промышленного комплекса РФ».

Апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня составления полного решения суда и его опубликования на официальном веб-сайте Высшего антикоррупционного суда.

ГОМСЕЛЬМАШ был основан в 1930 году и является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники Беларуси.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд 9 апреля удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к ОАО Беларуськалий по применению санкции в виде взыскания в доход государства активов более 70 тыс. тонн калия хлористого, денежные средства в размере экв. более чем 250 млн грн, 1 545 железнодорожных вагонов и 48% уставного капитала ООО Агророзквит.