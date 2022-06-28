Потренировались на Румынии. Украина начнет коммерческий экспорт электроэнергии в Европу 28 июня, 20:24 Украина будет экспортировать электроэнергию в синхронную зону Европы (Фото:AshrafChemban / pixabay)

Коммерческий экспорт 100 МВт электроэнергии из Украины в Европу стартует 30 июня. Уже состоялся первый аукцион по продажам в Румынию.

ENTSO-E, европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии, приняла долгожданное решение по официальному старту с 30 июня 2022 года коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в Европу. Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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«Начальный объем экспорта 100 МВт и объемы будут увеличиваться постепенно, после ежемесячной оценки ENTSO-E влияния на европейскую энергосистему», — рассказал министр.

При этом он отметил, что технически украинская энергосистема уже сейчас может обеспечить до 1690 Вт мощности для экспорта.

«После осуществления дополнительных технических мер пропускная способность для продажи электроэнергии за границу может возрасти до 4−5 ГВт», — добавил Галущенко.

Он подчеркнул, что постепенное увеличение экспорта электроэнергии будет приносить средства для стабилизации финансового состояния украинского энергорынка, а европейские страны, в свою очередь, получат возможность обеспечить более стабильное энергоснабжение и заместить российские энергоресурсы.

Сначала экспорт будет осуществляться в Румынию, а через несколько дней будут задействованы и направления Словакии и Венгрии, но в целом экспорт составляет 100 МВт (сейчас экспорт осуществляется в Польшу и Молдову с марта и мая 2022 года соответственно).

Доступную пропускную способность межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в Румынию на 30 июня уже выкупили пять компаний.

По результатам суточного аукциона НЭК Укрэнерго, покупателями стали ДТЭК Западэнерго (1088 МВт*ч), Ле Трейдинг Украина (709 МВт*ч), ЭРУ Трейдинг (270 МВт*ч), Нэксттрейд (234 МВт*ч) и Артлекс Энерджи (90 МВт*ч).

В аукционе также принимали участие ЧАО Укргидроэнерго, Смарт Грид Украина и Нью Стрим Энерджи.

Средства, которые компании должны уплатить за сечение на 30 июня, составляют в общей сложности почти 9,2 млн грн.

Самим дорогим сечение оказалось с поставкой на 23.00 — 6,05 тыс. грн/МВ*ч, самым дешевым — 1,47 тыс. грн/МВт*ч — с поставкой на 3.00.

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