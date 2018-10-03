Украина начала расследование импорта автомобилей из Узбекистана

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В Узбекистане организовано производство автомобилей под брендами Ravon, Chevrolet
Фото: ravon2.ru

В Узбекистане организовано производство автомобилей под брендами Ravon, Chevrolet

Межведомственная комиссия Украины по международной торговле начала антисубсидиарное расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана.

Об этом ведомство сообщило в газете Урядовий кур’єр.

Расследование начато на основании жалобы отраслевой ассоциации Укравтопром.

Отмечается, что в жалобе было приведено достаточно информации, которая свидетельствовала о том, что узбекские производители легковых автомобилей могли получать субсидии от правительства Узбекистана и пользоваться отдельными льготами таких субсидий.

В сообщении сказано, что на протяжении периода расследования (2015-2017 годов) произошел значительный рост объемов импорта автомобилей из Узбекистана: в абсолютных показателях – на 760,7%, в отношении потребления и производства в Украине –  на 440,7% и 957,7% соответственно.

Цены импорта автомобилей были ниже цен заявителя.

Проведение расследования было поручено Министерству экономического развития и торговли.

На протяжении 30 дней с момента публикации объявления Минэкономики осуществит регистрацию заинтересованных сторон и рассмотрит требования относительно слушаний.

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