Украина начала расследование импорта автомобилей из Узбекистана

Межведомственная комиссия Украины по международной торговле начала антисубсидиарное расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана.
Об этом ведомство сообщило в газете Урядовий кур’єр.
Расследование начато на основании жалобы отраслевой ассоциации Укравтопром.
Отмечается, что в жалобе было приведено достаточно информации, которая свидетельствовала о том, что узбекские производители легковых автомобилей могли получать субсидии от правительства Узбекистана и пользоваться отдельными льготами таких субсидий.
В сообщении сказано, что на протяжении периода расследования (2015-2017 годов) произошел значительный рост объемов импорта автомобилей из Узбекистана: в абсолютных показателях – на 760,7%, в отношении потребления и производства в Украине – на 440,7% и 957,7% соответственно.
Цены импорта автомобилей были ниже цен заявителя.
Проведение расследования было поручено Министерству экономического развития и торговли.
На протяжении 30 дней с момента публикации объявления Минэкономики осуществит регистрацию заинтересованных сторон и рассмотрит требования относительно слушаний.
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