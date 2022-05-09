Будут проблемы с Румынией. Украина через два месяца потеряет канал отправки зерна на экспорт 9 мая, 15:52 Цей матеріал також доступний українською Украина не может экспортировать зерно прежними объемами из-за российского вторжения и блокады портов (Фото:rezerv.gov.ua)

Летом Украина столкнется с проблемами при вывозе зерна через Румынию из-за активизации перевалки портами этой страны агропродукции других стран региона.

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Украина в апреле 2022 года экспортировала 1,09 млн т зерна преимущественно через румынские порты — это более чем в пять раз превышает показатели марта, но в дальнейшем украинский агроэкспорт столкнется с логистическими проблемам. Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

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«За апрель мы перевезли больше, чем я ожидал — 1,09 млн т. Это произошло за счет подходов: ни у МинАПК, ни у Мининфраструктуры не было желания централизовать, монополизировать или другим образом усложнить рынок зерна из Украины… Раньше мы вывозили 5 млн т в месяц, преимущественно своими черноморскими портами. В марте, после начала войны, мы в целом вывезли около 200 тыс. т», — рассказал Сольский.

По его данным, большая часть экспортных поставок осуществлялась через речные порты Дуная, поскольку украинские морские порты заблокированы российскими военными кораблями.

«Увеличили сильно количество барж, увеличили количество вагонов, которые едут. Наибольшую динамику мы видим по Румынии… Баржи по Дунаю из разных центральноевропейских и восточноевропейских стран в большом количестве сошлись в украинских портах и добавили предложения (логистических услуг, — ред.)», — объяснил министр.

В то же время, по его словам, через два месяца логистика украинской сельхозпродукции через Румынию может усложниться из-за сезонной загрузки этих портов урожаем румынской, сербской, венгерской и болгарской озимой пшеницы и ячменя, которые традиционно переваливаются через портовую инфраструктуру этой страны.

Как сообщалось, украинские и румынские профильные министерства в конце марта начали переговоры об экспорте сельхозпродукции из Украины через европейские морпорты, в том числе черед румынский порт Констанца. Первый с начала российского военного вторжения в Украину груз украинской кукурузы весом 71 тыс. т 29 апреля отправили из черноморского порта Констанца к получателю.

До российского военного вторжения Украина ежемесячно экспортировала около 5 млн т сельхозпродукции через порты Одессы и Николаева, однако сейчас из-за их морской блокады со стороны РФ может ежемесячно перевозить около 500 тыс. т зерновых. Это приводит к ежемесячному недополучению страной порядка $1,5 млрд экспортных прибылей.

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