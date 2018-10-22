Украина максимально приблизилась к необходимым для прохождения зимы запасам газа

Украина увеличила запасы в ПХГ до 16,9 млрд куб. м

После завершения отопительного сезона Украина увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в 2,3 раза (+9,5 млрд куб. м) – с 7,4 млрд куб. м до 16,9 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза по состоянию на 20 октября.

При этом Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.

Напомним, что из отопительного сезона 2017/2018 годов Украина вышла с минимальными за последние четыре сезона запасами в хранилищах из-за морозного марта-начала апреля.

В 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,7 млрд куб. м, тогда как в 2016-ом отбор превысил закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,4 млрд куб. м, закачка – 9,1 млрд куб.

Укртрансгаз, 100% которого принадлежит Нафтогазу Украины, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.