Украина исчерпала квоты на экспорт ряда товаров в ЕС

По состоянию на 21 сентября украинские экспортеры полностью использовали тарифные квоты для беспошлинного экспорта на рынки ЕС на целый ряд украинских товаров.

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, сообщили в пресс-службе министерства.

"Лучшим подтверждением того, что соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС работает, является постоянное увеличение объемов отечественного аграрного и пищевого экспорта на рынки стран ЕС. Уже традиционно украинские экспортеры на 100% заполнили тарифные квоты на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу, сливочное масло", - рассказала она.

Также Украина уже использовала дополнительные торговые преференции, которые были получены в 2017 году, на кукурузу, пшеницу мягкую, мед и обработанные томаты.

Кроме того, более чем на 85% использованные объемы тарифных квот на украинский крахмал и на 99,4% в обработанный крахмал, мясо птицы - на 75%, яйца и альбумины - 53,7%, чеснок - 61,2%.

При этом, остаются неисчерпанными Украины импортные тарифные квоты ЕС на сахарную сиропы - 2 тыс. тонн, грибы - 500 тонн, обработанную продукцию из масла - 250 тонн.

Трофимцева отметила, что некоторые тарифные квоты остаются неиспользованными по объективным причинам, как, например, в случае баранины или говядины, для экспорта которых Украина все еще ожидает открытия рынка ЕС для отечественных производителей.

Отметим, что основные и дополнительные квоты на экспорт пшеницы и кукурузы Украина полностью исчерпала уже с 1 по 5 января, а квоты на поставку меда были также полностью исчерпаны уже к 11 января.

Напомним, что в июле 2017 года ЕС согласовал новые торговые квоты для Украины, сократили беспошлинный экспорт томатов, пшеницы, кукурузы и меда.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 6,5 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.