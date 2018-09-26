Украина исчерпала квоты на экспорт ряда товаров в ЕС

0 комментировать
Украина уже использовала дополнительные торговые преференции на мед

Украина уже использовала дополнительные торговые преференции на мед

По состоянию на 21 сентября украинские экспортеры полностью использовали тарифные квоты для беспошлинного экспорта на рынки ЕС на целый ряд украинских товаров.

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, сообщили в пресс-службе министерства.

"Лучшим подтверждением того, что соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС работает, является постоянное увеличение объемов отечественного аграрного и пищевого экспорта на рынки стран ЕС. Уже традиционно украинские экспортеры на 100% заполнили тарифные квоты на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу, сливочное масло", - рассказала она.

Также Украина уже использовала дополнительные торговые преференции, которые были получены в 2017 году, на кукурузу, пшеницу мягкую, мед и обработанные томаты.

Кроме того, более чем на 85% использованные объемы тарифных квот на украинский крахмал и на 99,4% в обработанный крахмал, мясо птицы - на 75%, яйца и альбумины - 53,7%, чеснок - 61,2%.

При этом, остаются неисчерпанными Украины импортные тарифные квоты ЕС на сахарную сиропы - 2 тыс. тонн, грибы - 500 тонн, обработанную продукцию из масла - 250 тонн.

Трофимцева отметила, что некоторые тарифные квоты остаются неиспользованными по объективным причинам, как, например, в случае баранины или говядины, для экспорта которых Украина все еще ожидает открытия рынка ЕС для отечественных производителей.

Отметим, что основные и дополнительные квоты на экспорт пшеницы и кукурузы Украина полностью исчерпала уже с 1 по 5 января, а квоты на поставку меда были также полностью исчерпаны уже к 11 января.

Напомним, что в июле 2017 года ЕС согласовал новые торговые квоты для Украины, сократили беспошлинный экспорт томатов, пшеницы, кукурузы и меда.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 6,5 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Даниил Пасько
Даниил Пасько Страна постоянно растущего инвестиционного потенциала 0

В мире происходит взрыв и революция индустрии инвестиций в еду и агрикультуру (термин "сельское хозяйство" безгранично устарел), а Украина снова оказалась за бортом из-за собственных ошибок, вместо того, чтобы стать глобальным лидером этой трансформации. 

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове