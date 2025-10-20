LNG-терминал, реакторы, Одесса-Броды. Зеленский рассказал, как американские энергогиганты собираются выйти на украинский рынок

Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Белом доме, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

США с помощью Украины вытесняют российский газ из Европы , американские энергетические компании хотят выйти и на украинский рынок.

«Американцы все равно полностью вытеснят российский газ из Европы. Мы должны понять — несмотря на те или иные договоренности и т. д. — Россия Европу проиграла американцам. Безусловно, Украина помогла», — заявил президент Украины на встрече з журналистами, сообщает Интерфакс-Украина.

Реклама

«Американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок», — сказал Зеленский.

Он привел пример двустороннего газового проекта с США: «Как вариант, ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь надо договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого».

По его словам, Украина презентовала этот газовый проект и в Белом доме, и американским компаниям.

Второй проект, по словам Зеленского — это атомная энергетика.

«Есть 15 блоков (энергоблоков на украинских АЭС, — ред.). С шестью надо решать, они временно оккупированы, но у нас есть договоренность с Westinghouse. И есть финансовый ресурс, который намерен заходить в этот проект с Соединенными Штатами. Мы можем построить дополнительные девять блоков в Украине, если будем сотрудничать с американцами», — заявил президент.

В то же время, добавил он, у США есть большой интерес в нефтяной сфере.

«У нас есть труба Одесса-Броды. И США хотят, чтобы российский газ — ноль, и российская нефть — ноль», — пояснил Зеленский.

Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала США предложения по газовой инфраструктуре и атомной генерации.