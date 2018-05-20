Украина и Румыния договорились о запуске поезда Черновцы-Сучава с 2019 года

Также стороны договорились об увеличении общей квоты разрешений на осуществление международных автоперевозок на 2018-2019 годы

С 1 января 2019 года между Черновцами и румынской Сучавой начнут курсировать две пары поездов.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры по результатам заседания Рабочей группы по вопросам транспорта и инфраструктуры между Украиной и Румынией.

Стороны пришли к общему решению о необходимости организации контрейлерных перевозок типа RO-LA территориями Украины и Румынии и договорились о дальнейшем содействия их развитию.

Относительно автомобильных перевозок стороны договорились об увеличении общей квоты разрешений на осуществление международных автоперевозок на 2018-2019 годы. В ближайшее время украинские перевозчики дополнительно получат 4500 транзитных и 1000 двусторонних разрешений.

Ранее сообщалось, что в Укрзализныци сообщили, когда завершат строительство железнодорожной ветки в Борисполь.