Оригинальная идея. Украина и Польша построят трубопровод для прокачки подсолнечного масла 31 августа, 11:42 Украина и Польша построят трубопровод для транспортировки подсолнечного масла (Фото:Agroportal)

Правительства Украины и Польши будут работать над проектом трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел из Украины в порт Гданьска для дальнейшего экспорта в третьи страны.

Соответствующее предложение министра сельского хозяйства и развития села Польши 30 августа утвердил Совет министров страны, сообщает Укринформ.

Польское правительство дало согласие на заключение соответствующего меморандума о взаимопонимании между министерствами аграрной политики и инфраструктуры Украины и Польши.

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«Реализация меморандума будет способствовать частичной разблокировке украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым грозит голод. Как следствие, это должно снизить миграционное давление на Европу», — сказано в сообщении правительства Польши.

Отмечается, что развязанная РФ война против Украины и блокировка морских портов заставляют искать новые пути транспортировки украинской агропромышленной продукции.

Совместный меморандум предусматривает разработку сторонами проекта строительства трансграничного трубопровода с загрузкой в Украине для транспортировки растительных масел в перегрузочный терминал в порту Гданьска. Для этого будет создана совместная рабочая группа, которая представит возможные варианты маршрутов трубопровода, предоставит информацию об ориентировочных технических параметрах, стоимости и условиях реализации проекта, в частности предложенный маршрут прокладки газопровода.

Меморандум будет заключен на три года с автоматическим продлением на последующие трехлетние периоды.

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