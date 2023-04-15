Украина и Польша подпишут соглашение о транзите зерна 15 апреля, 15:44 Украина и Польша подпишут соглашение о транзите зерна (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Министры сельского хозяйства Украины и Польши Николай Сольский и Роберт Телус в понедельник, 17 апреля, встретятся в Варшаве, чтобы подписать соглашение о транзите украинского зерна через Польшу в третьи страны.

Об этом, как пишет PAP, заявил польский министр Роберт Телус после разговора по телефону со своим украинским коллегой в пятницу, 14 апреля.

Он отметил, что стороны договорились о том, чтобы зерно из Украины не разгружалось в Польше.

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«Решение было принято еще на встрече на границе в Дорогуске, сейчас мы только финализуем это», — сказал министр.

По его словам, его украинский коллега приедет в Польшу в понедельник.

«Мы согласовали очень важное дело и надеюсь, что в понедельник сможем объявить это официально», — добавил Телус.

Польские аграрии на протяжении последних нескольких месяцев проводили акции протеста против перевозки через территорию Польши в третьи страны украинской агропродукции.

Они отмечали, что значительная часть украинского зерна не перевозится транзитом дальше, а оседает в Польше, создавая дисбаланс на польских рынках и снижая тем самым закупочные цены на зерно польских аграриев.

5 апреля на фоне кризиса с украинским зерном министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве заявил, что страны «нашли выход» и проблема будет решена в ближайшее время.

Во время встречи 7 апреля на границе в Дорогуске с польским министром Телусом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что Украина приостановит до нового сезона экспорт в Польшу пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.



11 апреля новый министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус после встречи с фермерами пообещал обратиться в Еврокомиссию с просьбой отменить нулевую пошлину на импорт украинского зерна, продленную до 5 июня 2024 года.