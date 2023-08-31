Украина и Норвегия договорились о «транспортном безвизе» 31 августа, 10:35 Флаг Норвегии (Фото:Dean Moriarty / Pixabay)

Министерство инфраструктуры подписало протокол с министерством транспорта Норвегии о «транспортном безвизе» — возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений. Он будет распространяться на грузовики стандарта Евро-5 и выше.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Упрощенный режим начинает действовать с 1 сентября и будет касаться как двусторонних, так и транзитных перевозок.

«Продолжаем создавать благоприятные условия для наших перевозчиков. Расширяем список стран, с которыми фактически действует „транспортный безвиз“ — сейчас 35 государств. Ранее украинские перевозчики грузов независимо от класса экологичности транспортных средств, могли ездить в Норвегию только при наличии разрешения. Теперь для грузовиков стандарта Евро-5 и выше вводится безразрешительный проезд. Либерализация грузовых перевозок будет действовать как минимум до 30 июня 2024 года», — отметил заместитель министра Сергей Деркач.

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Чтобы воспользоваться «безвизом» у перевозчика должен быть сертификат, подтверждающий класс экологичности грузовика.

В то же время для транспортных средств низшего класса экологичности также остается возможность выполнять перевозки. Во время заседания украинско-норвежской Смешанной комиссии удалось договориться о разрешениях на следующий год.

Украинские перевозчики смогут получить 250 универсальных разрешений и 50 — из/в третьи страны.

В июне этого года Украина договорилась о «транспортном безвизе» с Северной Македонией. Также удалось согласовать квоту разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год с Азербайджаном.

Кроме этого, между Европейским Союзом и Украиной действует соглашение о либерализации автомобильных перевозок, которое предусматривает выполнение двусторонних и транзитных перевозок без разрешений. Речь идет о возможности выполнять безразрешительные перевозки в 27 стран ЕС.