Украинская компания Skyeton, специализирующаяся на беспилотных авиационных системах, и ведущая британская оборонная компания Prevail Partners объявили о создании совместного предприятия .

Как сообщили в Skyeton и Prevail Partners, проект предусматривает развертывание серийного производства беспилотников Raybird на территории Соединенного Королевства.

Производственные мощности будут использоваться не только для обеспечения Сил обороны Украины, но и для удовлетворения потребностей армии Великобритании и других стран НАТО.

Skyeton известна своими разведывательными системами ACS-3/Raybird. Это универсальная беспилотная авиационная система с фиксированным крылом. Класс І НАТО, группа 2 Минобороны США.

Prevail Partners отмечает, что Raybird превосходит конкурентов в своем классе по выносливости, дальности, стоимости и оперативному охвату.

Базовая модель Raybird была разработана еще в 2016 году, а уже в 2018 году авиакомплекс ACS-3/Raybird был принят на вооружение Вооруженных Сил Украины.

Raybird имеет более чем 350 000 часов боевых вылетов. Это самолет-разведчик, который может находиться в небе до 28 часов и преодолевать расстояние до 2500 км.

Он может обходить системы ПВО и зоны активной работы РЭБ, чтобы проводить качественную визуальную разведку с высоты до 5,5 км и выполнять другие задачи.

В Skyeton заявляют, что Raybird получает около сорока итераций в год, чтобы вовремя вносить изменения на основе полученного на поле боя опыта.

В одну из последних версий комплекса интегрирована лазерная система наведения корректируемых боеприпасов, работающая с точностью до метра. Это единственный в своем классе беспилотник, имеющий такую систему.

Инфографика: NV

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года Япония, Великобритания и Италия объявили о создании Глобальной программы боевой авиации (GCAP) по разработке до 2035 года реактивного самолета следующего поколения, который объединит британский проект Tempest с японской программой FX.

Трехстороннее партнерство возникло после того, как Франция, Германия и Испания выдвинули аналогичный план создания военного самолета в рамках широкой европейской попытки укрепить безопасность на фоне вторжения России в Украину.

В мае 2025 года Европейский Союз согласовал создание инструмента Security Action for Europe (SAFE), предусматривающего заимствование до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.

В июне 2025 года Европейская комиссия одобрила создание совместного предприятия между британской BAE Systems, итальянской Leonardo и Japan Aircraft Industrial Enhancement.