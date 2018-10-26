Украина и Беларусь договорились об отмене антидемпинговых ограничений

Президенты Украины и Беларуси поручили создать рабочую группу для отмены антидемпинговых ограничений между странами

Президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко договорились о создании в ближайшее время рабочей группы для снятия антидемпинговых ограничений во взаимной торговле.

Об этом заявил Порошенко на Первом форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле, передает Укринформ.

"Мы договорились с Александром Григорьевичем [Лукашенко - НВ] срочно поручить правительствам создать рабочую группу, чтобы расчистить все антидемпинговые ограничения, расчистить любые преграды, которые мешают взаимной торговле", - заявил он.

Также Порошенко надеется, что товарооборот между Украиной и Беларусью составит $5,3 млрд.

"Я уверен, что мы могли бы с легкостью удвоить наш товарооборот, и цифра 10 млрд долларов вполне реальна", - отметил президент Украины.

Порошенко считает, что в значительной мере этому способствовало бы возобновление экспорта украинского металлопроката в Беларусь, а также отмена ограничений как на торговлю сельскохозяйственной продукцией, так и на торговлю древесиной.