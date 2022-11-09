Решение ожидается на следующей неделе. Украина хочет расширения зерновой сделки 9 ноября, 11:11 Заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков (Фото:facebook/Юрий Васьков)

Украина хочет включить в зерновое соглашение больше портов и товаров, и надеется, что на следующей неделе будет принято решение о продлении соглашения как минимум на год.

Как заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков в интервью Reuters, Украина предложила Турции и ООН продлить соглашение по меньшей мере на один год, а также расширить соглашение на порты Николаевской области, обеспечивавшие 35% украинского экспорта продовольствия до вторжения России.



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Киев также требовал упорядочить обязательный осмотр судов, перевозящих продовольствие, поскольку Россия намеренно тормозит проверки, чтобы снизить скорость экспорта.

«Когда Турция и ООН провели собственные инспекции, они доказали, что можно проводить более 40 инспекций в день. Теперь, когда Россия вернулась… мы снова имеем всего 12 инспекций в день», — сказал он.

По его словам, россияне «не объясняют причину задержек, но и не скрывают, что делают это для того, чтобы усложнить работу коридора».

Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября.

«Мы надеемся, что не позднее следующей недели с нашими партнерами в Турции и ООН мы найдем понимание, и весь рынок также будет иметь четкий сигнал относительно дальнейшего функционирования и продолжения инициативы», — сказал он.

Зерновая инициатива, многостороннее соглашение, участниками которого являются ООН, Украина, Турция и Россия, гарантирует безопасный проход караванов судов с агропродукцией из черноморских портов Украины в пролив Босфор. Благодаря ей с конца июля из трех портов удалось вывезти около 10 млн тонн украинского зерна и других аграрных грузов. После взрывов на базе российского Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила, что выходит по инициативе.

Демарш России вызвал беспокойство на мировых рынках продовольствия. Но уже 2 ноября РФ решила вернуться.

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