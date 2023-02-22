Украина хочет продлить зерновую инициативу еще на год. Предложат добавить порт Николаева 22 февраля, 16:32 Действие зерновой ыныциативы завершается 20 марта 2023 года. (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Украина на этой неделе предложит Турции и ООН еще как минимум на год продлить Черноморскую зерновую инициативу и расширить ее действие на порт Николаева.

Об этом замминистра инфраструктуры Юрий Васьков заявил в интервью Reuters.

Киев обратится к Анкаре и ООН с просьбой о начале соответствующих переговоров. С точной датой для их проведения еще не определились.

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«На этой неделе мы пришлем официальное предложение о необходимости работать над продлением соглашения. Мы будем просить продлить его не на 120 дней, а как минимум на год, потому что украинский и мировой сельскохозяйственный рынок должны иметь возможность планировать объемы экспорта в долгосрочной перспективе», — заявил Васьков.

По его словам, ООН, Турция и Украина при необходимости готовы проводить 40 инспекций в сутки — проверок ждут около 140 судов. Васьков заявил, что Украина экспортирует через зерновой коридор по 3 млн тонн аграрной продукции, но может увеличить этот показатель вдвое при нормальной работе инспекционных групп. Если добавить Николаев, то объемы экспорта увеличатся до 8 млн тонн, говорит он.

Несмотря на сокращение урожая зерна с рекордных 86 млн тонн в 2021 году до 54 млн тонн в 2022-м, по меньшей мере 30 млн тонн зерна до сих пор находятся в силосах и их можно экспортировать. На николаевские порты до войны приходилось около 35% украинского экспорта продовольствия, и им понадобится не более двух недель, чтобы возобновить работу. Замминистра заявил, что Украина не считает оккупацию Кинбурнской косы препятствием для их присоединения к зерновой инициативе.

«Если порты присоединятся к инициативе, будет обязательство не нападать на суда, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, это может работать даже в нынешней ситуации», — сказал Васьков.

17 ноября 2022 года Украина, ООН и Турция в Стамбуле договорились о продлении Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море еще на 120 дней — действие завершается 20 марта 2023 года.

Зерновая инициатива, многостороннее соглашение, участниками которого являются ООН, Украина, Турция и Россия, гарантирует безопасный проход караванов судов с агропродукцией из черноморских портов Украины в пролив Босфор. Благодаря ей с конца июля из трех портов удалось вывезти около 10 млн тонн украинского зерна и других аграрных грузов. После взрывов на базе российского Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила, что выходит по инициативе.

Демарш России вызвал беспокойство на мировых рынках продовольствия. Но уже 2 ноября РФ решила вернуться.