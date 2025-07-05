Нашли способ ослабить врага. Почти 1600 российских вагонов могут перейти в собственность Украины

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады (законопроект № 13442), которая по закону должна утвердить это решение.

Решение принято «с целью мобилизации финансовых ресурсов государства», а также «для отказа Российской Федерации в доступе к экономическим ресурсам, которые потенциально могут быть использованы для поддержания ведения войны».

Конфискацию инициировало АО Укрзализныця. Вагоны сейчас принадлежат российским компаниям ВЭБ-Лизинг, ВЭБ.РФ, Государственная транспортная лизинговая компания, Норд, Облдорснаб, Органический синтез, Газпромтранс, Финансбизнесгруп, Газпромтранс, Трансконтейнер.

Как сообщалось, Укрзализныця в мае пополнила подвижной состав шестью новыми плацкартными вагонами, произведенными Крюковским вагоностроительным заводом.