Нашли способ ослабить врага. Почти 1600 российских вагонов могут перейти в собственность Украины
Украина хочет конфисковать почти 1600 российских вагонов (Фото: БЭБ)
Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принудительно изъять 1592 российских вагона в пользу государства.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады (законопроект № 13442), которая по закону должна утвердить это решение.
Решение принято «с целью мобилизации финансовых ресурсов государства», а также «для отказа Российской Федерации в доступе к экономическим ресурсам, которые потенциально могут быть использованы для поддержания ведения войны».
Конфискацию инициировало АО Укрзализныця. Вагоны сейчас принадлежат российским компаниям ВЭБ-Лизинг, ВЭБ.РФ, Государственная транспортная лизинговая компания, Норд, Облдорснаб, Органический синтез, Газпромтранс, Финансбизнесгруп, Газпромтранс, Трансконтейнер.
Как сообщалось, Укрзализныця в мае пополнила подвижной состав шестью новыми плацкартными вагонами, произведенными Крюковским вагоностроительным заводом.