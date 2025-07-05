Нашли способ ослабить врага. Почти 1600 российских вагонов могут перейти в собственность Украины

5 июля, 11:37
Поделиться:
Украина хочет конфисковать почти 1600 российских вагонов (Фото: БЭБ)

Украина хочет конфисковать почти 1600 российских вагонов (Фото: БЭБ)

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принудительно изъять 1592 российских вагона в пользу государства.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады (законопроект № 13442), которая по закону должна утвердить это решение.

Решение принято «с целью мобилизации финансовых ресурсов государства», а также «для отказа Российской Федерации в доступе к экономическим ресурсам, которые потенциально могут быть использованы для поддержания ведения войны».

Реклама

Конфискацию инициировало АО Укрзализныця. Вагоны сейчас принадлежат российским компаниям ВЭБ-Лизинг, ВЭБ.РФ, Государственная транспортная лизинговая компания, Норд, Облдорснаб, Органический синтез, Газпромтранс, Финансбизнесгруп, Газпромтранс, Трансконтейнер.

Читайте также:

Как сообщалось, Укрзализныця в мае пополнила подвижной состав шестью новыми плацкартными вагонами, произведенными Крюковским вагоностроительным заводом.

Редактор: Елена Коваленко

Теги:   СНБО Вагоны Россия Конфискация Укрзализныця

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
X