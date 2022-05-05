Хоть сейчас, но есть одно условие. Украина готова прекратить транзит российского газа — Герус

5 мая, 18:08
Цей матеріал також доступний українською
Андрей Герус, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики (Фото:НВ)

Андрей Герус, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики (Фото:НВ)

Украина может прекратить транзит российского газа в Европу, если сами европейские страны примут решение об отказе от него.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом, как сообщает Укринформ, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

Читайте также:

Андрей Коболев (Фото:НВ) «Самоубийство России». Андрей Коболев об отказе Газпрома поставлять газ в Польшу и Болгарию, плане ЕС и рисках для Украины

«Как только европейские страны перестанут покупать российский газ, мы с радостью перестанем его транзитировать. Поэтому здесь важна объединенная общая позиция. Мы поддерживаем эмбарго как на нефть, нефтепродукты, так и на уголь, и газ», — сказал Герус.

Видео дня

Он подчеркнул, что Украина покупает газ на европейском рынке, и отсутствие контрактов с Газпромом на поставку голубого топлива является принципиальной позицией.

Он выразил надежду, что Евросоюз поддержит шестой пакет санкций против РФ, включающий постепенное эмбарго на поставку нефти из этой страны и начнет подготовку седьмого пакета.

Читайте также:
Гонят по полной. Газпром увеличил прокачку через Украину до максимума — почти 100 млн кубометров в сутки
Редактор: Александр Иванов

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Газ Газпром Транзит газа Российский газ Андрей Герус Война России против Украины

Загрузка...
poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X