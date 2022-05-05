Хоть сейчас, но есть одно условие. Украина готова прекратить транзит российского газа — Герус 5 мая, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Андрей Герус, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики (Фото:НВ)

Украина может прекратить транзит российского газа в Европу, если сами европейские страны примут решение об отказе от него.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом, как сообщает Укринформ, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

«Как только европейские страны перестанут покупать российский газ, мы с радостью перестанем его транзитировать. Поэтому здесь важна объединенная общая позиция. Мы поддерживаем эмбарго как на нефть, нефтепродукты, так и на уголь, и газ», — сказал Герус.

Видео дня

Он подчеркнул, что Украина покупает газ на европейском рынке, и отсутствие контрактов с Газпромом на поставку голубого топлива является принципиальной позицией.

Он выразил надежду, что Евросоюз поддержит шестой пакет санкций против РФ, включающий постепенное эмбарго на поставку нефти из этой страны и начнет подготовку седьмого пакета.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.