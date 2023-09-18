Торговая война из-за экспорта зерна. Украина подает иск в ВТО против трех стран-соседей и готова запретить овощи и фрукты из Польши 18 сентября, 14:05 Украина подает иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на экспорт зерна (Фото:Sergij Poliak / Alamy via Reuters)

Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Об этом заявил замминистра экономики и торговли — торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Politico.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы начнем судебное разбирательство», — сказал Качка, добавив, что Киев готовится принять ответные меры против польского экспорта фруктов и овощей.

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Комментируя введение односторонних запретов со стороны Польши, Венгрии и Словакии на украинское зерно после решения Европейской Комиссии снять ограничения, Качка сказал, что «на наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о тотальном недоверии к Еврокомиссии».

Торгпред Украины считает, что открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не просто внутренним делом ЕС, но вызвало то, что он назвал «самой большой системной проблемой» — могут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.

«На протяжении многих лет именно Европейская комиссия является посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе», — сказал Качка и добавил, что, по его мнению, «системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике будет проблемой для ЕС в целом, потому что здесь нет единства».

Киев планирует подать иск на эти три страны в ВТО, а не через собственное торговое соглашение с ЕС.

«Я думаю, что весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и своему Союзу, потому что это может влиять и на другие государства», — подчеркнул он.

В то время как Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида зерна, Польша ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма. Венгрия, по словам Качки, идет еще дальше и запрещает еще 25 продуктов, которые ранее не обсуждались, включая мясо.

«Эти произвольные запреты просто смешны. Я думаю, что Венгрия здесь делает политическое заявление о том, что она хочет заблокировать торговлю с Украиной, а также полностью игнорировать Брюссель. И именно поэтому я думаю, что это очень смелое движение против нас обоих со стороны Будапешта», — подчеркнул Качка.

Хотя дополнительные запреты Венгрии носят в основном символический характер, учитывая, что Украина не экспортирует в страну много говядины и свинины, меры Польши повлияют на значительную часть украинского экспорта, отметил Качка. Если Варшава не отменит эти дополнительные запреты, «мы будем вынуждены принять ответные меры на дополнительные продукты и запретим импорт фруктов и овощей из Польши».

Правительства в Будапеште и Варшаве заявили, что действуют, чтобы защитить своих фермеров от наплыва украинской продукции, что привело к снижению цен, но Качка возразил, что эти рассуждения ошибочны: «Польский запрет не поможет фермерам, он не повлияет на цены, потому что цены глобальны — то, что они делают, основано на общественном мнении».

Представитель ЕС сообщил изданию, что Брюссель надеется решить эту проблему, заставив Киев ввести собственные ограничения на экспорт в случае его внезапного резкого роста.

Отвечая на вопрос об этой потенциальной сделке, Качка сказал, что Киев готов «взять на себя ответственность за то, чтобы экспорт из Украины не вызвал цунами в соседних странах», и введет систему экспортных лицензий на зерно «в реальном времени» для обеих стран, что замедлит экспорт в соседние страны и позволит Украине «быстро отреагировать» в случае обнаружения всплеска.

Как сообщалось, запрет на экспорт пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника из Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, введенный 2 мая на период до 5 июня, был продлен до 15 сентября.

В пятницу, 15 сентября, ЕС разрешил отменить этот запрет после того, как Украина пообещала принять меры по усилению контроля за экспортом в соседние страны. В тот же день Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на импорт украинских агротоваров. Помимо пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.