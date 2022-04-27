Обходной путь. Румыния поможет Украине экспортировать зерно

27 апреля, 19:28
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Украина нашла еще один коридор для поставок зерна (Фото:Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters)

Украина нашла еще один коридор для поставок зерна (Фото:Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters)

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Интермодальный терминал Rail Hub Transylvania на западе Румынии, связанный с портом Констанца, начал принимать зерно из Украины, доставляемое по железной дороге.

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Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на менеджмент румынской компании.

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После прибытия на терминал зерно из украинских вагонов перегружается на автотранспорт для дальнейшей доставки в пункт назначения.

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Rail Hub Transylvania — частный интермодальный оператор, который предоставляет логистические услуги по перегрузке товаров с ж/д на автотранспорт и наоборот. Терминал расположен на западе Румынии. Терминал имеет железнодорожное сообщение с портом Констанца в виде регулярных блок-поездов.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обсуждал возможность экспорта украринского зерна через порт Констанца с министром транспорта и инфраструктуры Румынии Ионелом Скрыоштяну.

«Мы с партнерами ищем альтернативные логистические пути для отправки наших грузов через европейские морские порты, в частности, румынский морской порт Констанца. Кроме того, обсуждаем возможности железнодорожных перевозок, увеличение объемов транзитных перевозок грузовым транспортом», — отмечал Сольский.

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Ранее сообщалось, что правительство Германии совместно с немецким концерном Deutsche Bahn планируют перенаправить экспорт зерновых из Украины через ж/д инфраструктуру в связи с блокадой украинских портов Россией.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Экспорт Румыния Сельское хозяйство АПК экспорт агропродукции Война России против Украины

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