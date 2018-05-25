Уклонение монополиста. Газпром смог избежать штрафа в споре с ЕС

Европейская комиссия (ЕК) подтвердила закрытие антимонопольного дела в отношении российского монополиста Газпрома, которое длилось в течение нескольких лет.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

Так, Газпром договорился с Европейской комиссией в споре об урегулировании антимонопольного дела. Однако ЕК обязала российского монополиста обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу

"Европейская комиссия приняла решение о наложении на Газпром ряда обязательств, направленных на решение проблем конкуренции Комиссии и обеспечения свободного потока газа по конкурентным ценам на газовых рынках Центральной и Восточной Европы в пользу европейских потребителей и предприятий", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия приняла решение сделать эти обязательства юридически обязывающими для Газпрома в рамках статьи девятого антимонопольного регулирования Евросоюза.

Если российская компания нарушит свои обязательства, Еврокомиссия может наложить штраф в размере 10% глобального оборота компании, уточняет ЕК.

Напомним, что Комиссия в 2012 году инициировала расследование о потенциальном нарушении Газпромом антимонопольного законодательства Европейского Союза, по итогам которого в апреле 2015 года ЕК выдвинула официальное Уведомление о претензиях.

ЕК назвала три возможные антиконкурентные практики, в которых подозревают российскую компанию: "Газпром, возможно, разделял газовые рынки, препятствуя свободному потоку газа через территорию государств-членов, возможно, препятствовал диверсификации поставок газа, а также мог устанавливать несправедливые цены для своих клиентов, привязывая цены на газ к ценам нефти".

28 сентября 2015 года Газпром направил в адрес ЕК письменный ответ на Уведомление о претензиях, в котором не признал себя виновным ни по одному из пунктов, но, по утверждению ЕК, обязался убрать в контрактах все барьеры, препятствующие свободному перетоку газа на рынках Центральной и Восточной Европы.

В середине марта прошлого года ЕК сообщила, что ее устраивают обязательства Газпрома, но хочет еще услышать мнение клиентов - до 4 мая 2017 года.