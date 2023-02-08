Потенциальный шаг. Uklon может выйти на рынок финтеха 8 февраля, 10:40 В Uklon не против выйти на рынок финтеха (Фото:Uklon / Facebook)

Украинский сервис Uklon рассматривает возможность выхода на рынок финтеха.

Украинский сервис такси Uklon рассматривают возможность создать финтех-продукт на базе своей платформы.

Об этом CTO Uklon Виталий Дятленко заявил в интервью DOU.

На вопрос о планах компании создать собственный банк, он ответил:

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«На самом деле я бы этого хотел. Если есть молодые финтех-стартапы, готовые сотрудничать и стать частью нас, мы рассмотрим это как один из потенциальных шагов для дальнейшего расширения проекта», — заявил Дятленко.

Он подчеркнул, что речь идет не об отдельном «банке в смартфоне», а о финтех-продукте на базе платформы компании.

«Это помогло бы реализовать многие проекты, идеи которых лежат в наших бэклогах», — добавил Дятленко.

Ранее сообщалось, что украинский сервис такси Uklon запускает международную франшизу. В приоритетах рынки стран Балтии и Восточной Европы.