Ради лидерства в ИИ-технологиях. США выделили $625 млн на развитие угольной отрасли

Правительство США инвестирует $625 млн в расширение и восстановление угольной промышленности, направленные на увеличение производства электроэнергии . Одна из причин — повышение спроса на э/э из-за развития сектора искусственного интеллекта.

«Прекрасный, чистый уголь будет играть ключевую роль в обеспечении реиндустриализации Америки и победе в гонке за искусственный интеллект», — заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Эти средства помогут поддерживать работу угольных электростанций нашей страны и будут жизненно важны для поддержания низких цен на электроэнергию и бесперебойной работы электроснабжения. Уголь создал величайший промышленный двигатель в истории мира, и под руководством президента Трампа он поможет сделать это снова», — цитирует Райта министерство энергетики США.

Отмечается, что финансирование угольной отрасли будет осуществляться во исполнение указов президента Дональда Трампа о возрождении угольной промышленности и укреплении безопасности электросетей.

$625 млн будут направлены на финансирование следующих проектов:

— $350 млн на повторный ввод в эксплуатацию и модернизацию угольных электростанций и обеспечению надежности и мощности электроснабжения;

— $175 млн на проекты по повышению энергетической эффективности в сельской местности и обеспечению доступности энергии;

— $50 млн на поддержку разработки и внедрения современных систем управления сточными водами;

— $25 млн на проектирование и реализацию модернизации систем двойного сжигания;

— $25 млн на разработку и тестирование систем совместного сжигания природного газа.

Отдельно отмечается, что минэнерго США определило, где можно использовать угольную энергию для поддержки инфраструктуры искусственного интеллекта и центров обработки данных.

Как сообщалось, 8 апреля Дональд Трамп подписал указы, направленные на увеличение добычи угля в США.